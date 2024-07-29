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مسؤولان إسرائيليان لرويترز: إسرائيل تتأهب لاحتمال اندلاع قتال لبضعة أيام بعد هجوم الجولان

آخر الأخبار
2024-07-29 | 04:07
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مسؤولان إسرائيليان لرويترز: إسرائيل تتأهب لاحتمال اندلاع قتال لبضعة أيام بعد هجوم الجولان
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مسؤولان إسرائيليان لرويترز: إسرائيل تتأهب لاحتمال اندلاع قتال لبضعة أيام بعد هجوم الجولان

 
 
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