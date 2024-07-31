وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تحتفظ بحق الرد على نحو متناسب على هذا العمل العدواني على سيادتها

النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت لصحيفة "الأخبار": إخلاء مركز الجماعة الإسلامية في منطقة الملا في بيروت صحيح ويأتي في سياق الإجراءات الإحترازية فقط

النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت لصحيفة "الأخبار": إخلاء مركز الجماعة الإسلامية في منطقة الملا في بيروت صحيح ويأتي في سياق الإجراءات الإحترازية فقط

كتائب حزب الله العراقية في بيان على تيليغرام: إغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في طهران يتجاوز كل قواعد الإشتباك