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صحة غزة: استشهاد 39480 فلسطينيا وإصابة 91128 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

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2024-08-01 | 04:02
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صحة غزة: استشهاد 39480 فلسطينيا وإصابة 91128 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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صحة غزة: استشهاد 39480 فلسطينيا وإصابة 91128 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

 
 
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