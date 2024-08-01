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o
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o
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o
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o
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o
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o
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o
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صحة غزة: استشهاد 39480 فلسطينيا وإصابة 91128 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-08-01 | 04:02
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صحة غزة: استشهاد 39480 فلسطينيا وإصابة 91128 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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