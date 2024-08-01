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نصر الله: العدوان على الضاحية ليس ردّاً على حادثة مجدل شمس بل جزء من الحرب وردّ على جبهة الاسناد اللبنانية ونحن ندفع هذا الثمن

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2024-08-01 | 09:45
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نصر الله: العدوان على الضاحية ليس ردّاً على حادثة مجدل شمس بل جزء من الحرب وردّ على جبهة الاسناد اللبنانية ونحن ندفع هذا الثمن
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نصر الله: العدوان على الضاحية ليس ردّاً على حادثة مجدل شمس بل جزء من الحرب وردّ على جبهة الاسناد اللبنانية ونحن ندفع هذا الثمن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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