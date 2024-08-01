المونسنيور جان باولو جيوزيتي لـ "جدل" ردا على سؤال بشأن النازحين السوريين في لبنان: هذا ليس من صلاحية مجمع القديسين الذي انتمي اليه لكن الفاتيكان لا ينسى هكذا مشكلة

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