جورج عرب لـ "جدل": وادي قنوبين هو محج روحي أولاً وليس موقعاً للسياحة اذ ما من بنى تحتية متوفرة والتي تُعتبر من متطلبات السياحة ونأمل تأهيل مسافة من الطريق في قنوبين قريبا ضمن شروط تراعي المواقع التراثية

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