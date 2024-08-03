المكتب الإعلامي لحماس: استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

وسائل إعلام تابعة لحماس: مقتل قيادي في الحركة جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية

وسائل إعلام تابعة لحماس: مقتل قيادي في الحركة جراء ضربة إسرائيلية على سيارة في الضفة الغربية

وسائل إعلام إسرائيلية: إلغاء عدد من الرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"