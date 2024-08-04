وضاح الصادق للـLBCI: الذي يعرقل المحاكمة هو متهم وفي ملف 4 آب راقبوا من يعرقل تعرفون من المتهم ولتُزال الحصانة عنّا جميعًا

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