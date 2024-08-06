نصرالله بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد فؤاد شكر: القائد الشهيد هو من الجيل المؤسس في المقاومة لكنه أيضاً من القادة المؤسسين والسيد محسن كان من صنّاع النصر في عام 2000 وكانت غرفة العمليات الأساسية في عهدته خلال حرب تموز 2006

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