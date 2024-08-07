مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: القصف المدفعي الذي استهدف فيه العدو الاسرائيلي أطراف بلدة شقرا في ساعة متأخرة من ليل أمس أدى إلى إصابة مواطنة بجروح ما استدعى إدخالها المستشفى لإتمام العلاج

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك