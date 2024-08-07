يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: يبدو أن نصر الله يجر لبنان لدفع ثمن كبير

نقابة المالكين: نرفض حصول أي حالات استغلال أو تجاوز في الإيجارات

نقابة المالكين: نرفض حصول أي حالات استغلال أو تجاوز في الإيجارات

حسام حبيب يفتح النار على شيرين عبد الوهاب... وتعليق والده على الحادثة لم يكن متوقعًا: أي طرف دعم؟ (صور)