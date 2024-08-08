مخزومي لجدل: هدفنا الاول والاخير انتخاب رئيس ونحاول الحفاظ على اتفاق الطائف وعلينا تطبيقه اولا ومن ثم البحث بتعديله اذا كان الامر يتطلب ذلك

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