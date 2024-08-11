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استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمعاون استراتيجيّ للرئيس الإيرانيّ

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2024-08-11 | 14:51
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استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمعاون استراتيجيّ للرئيس الإيرانيّ
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استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمعاون استراتيجيّ للرئيس الإيرانيّ

 
 
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