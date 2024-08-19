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المقاومة الإسلامية: شَنّينا هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية) مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدق

آخر الأخبار
2024-08-19 | 02:13
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المقاومة الإسلامية: شَنّينا هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية) مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدق
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المقاومة الإسلامية: شَنّينا هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية) مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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