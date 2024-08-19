الوكالةالوطنية للإعلام: غارات إسرائيلية على عيتا الشعب وحانين

من الفضاء إلى العالم... ماريلين نعمان تطلق جديدها وهكذا بدت (فيديو)

من الفضاء إلى العالم... ماريلين نعمان تطلق جديدها وهكذا بدت (فيديو)

القناة 13 عن الشرطة الإسرائيلية: تفجير أمس في تل أبيب عملية عدائية والمنفذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس