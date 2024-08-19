بلينكن: نعمل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة للتطعيم ضد شلل الأطفال

طقس صيفيّ يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة

طقس صيفيّ يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ما أدى إلى تدمير جزء منها واشتعال النيران فيها