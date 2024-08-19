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o
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بلينكن: نعمل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة للتطعيم ضد شلل الأطفال
آخر الأخبار
2024-08-19 | 13:23
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بلينكن: نعمل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة للتطعيم ضد شلل الأطفال
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