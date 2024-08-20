الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة إطلاق تابعة لحزب الله في منطقة بيت ليف بجنوب لبنان

المقاومة الإسلامية: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى الى تدميرها

المقاومة الإسلامية: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة مما أدى الى تدميرها

القناة ١٢ الإسرائيلية عن نتنياهو: إسرائيل لن تنسحب من المواقع الاستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب