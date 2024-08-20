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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة إطلاق تابعة لحزب الله في منطقة بيت ليف بجنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-08-20 | 08:21
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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منصة إطلاق تابعة لحزب الله في منطقة بيت ليف بجنوب لبنان
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