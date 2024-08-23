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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-08-23 | 11:26
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المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة
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