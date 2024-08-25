وسائل إعلام إسرائيلية: تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بسبب الوضع الأمني

لبنان يعوّل على ما ستؤول إليه محادثات القاهرة (الأنباء الكويتية)

لبنان يعوّل على ما ستؤول إليه محادثات القاهرة (الأنباء الكويتية)

وزير الدفاع الأميركي يؤكد على إلتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران وشركائها ووكلائها في المنطقة