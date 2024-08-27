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طفل بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03958602

آخر الأخبار
2024-08-27 | 03:30
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طفل بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03958602
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طفل بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة AB+ في مستشفى الروم للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03958602

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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