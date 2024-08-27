التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطرقات المؤدية إلى مستديرة العدلية

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 40,476 شهيدا و93,647 مصابا منذ 7 تشرين الاول