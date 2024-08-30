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o
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o
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصدار تعليمات ببقاء سكان بلدات الجليل الغربي بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة
آخر الأخبار
2024-08-30 | 15:57
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصدار تعليمات ببقاء سكان بلدات الجليل الغربي بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة
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