القناة 12 الإسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين في محاولة تسلل نحو بلدة كرمي تسور والمخرب تم تحييده

نحو 1.2 مليون جرعة من لَقاح شلل الأطفال سُلّمت لغزة

نحو 1.2 مليون جرعة من لَقاح شلل الأطفال سُلّمت لغزة

مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة إلى دم من أي فئة... للتبرع، التواصل على 03042108