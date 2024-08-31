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رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: ان انقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي لللّه وتنازل المسلمين والميسحيين عن القدس هو تنازل عن قيمهم

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2024-08-31 | 08:05
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رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: ان انقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي لللّه وتنازل المسلمين والميسحيين عن القدس هو تنازل عن قيمهم
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رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: ان انقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي لللّه وتنازل المسلمين والميسحيين عن القدس هو تنازل عن قيمهم

 
 
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