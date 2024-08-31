رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: ان انقاذ المقدسات في فلسطين هو سعي لللّه وتنازل المسلمين والميسحيين عن القدس هو تنازل عن قيمهم

بري: الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة والضفة الغربية ليس أقلّ أهمية عمّا يحصل في المقدسات

بري: الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة والضفة الغربية ليس أقلّ أهمية عمّا يحصل في المقدسات

صحة غزة: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأوّل إلى 40691 وزيادة عدد المصابين إلى 94060