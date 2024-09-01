إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الجيش الإسرائيلي يعلن إنتشال جثث 6 رهائن إختطفوا في 7 تشرين الأول في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن إنتشال جثث 6 رهائن إختطفوا في 7 تشرين الأول في غزة

البيت الأبيض: تأكدنا الآن أن أحد الرهائن الذين قتلتهم حماس كان مواطنًا أميركيًا يدعى هيرش غولدبرغ-بولين