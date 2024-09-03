وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري بعد توقيف سلامة: القضاء قال كلمته ونحن نحترم قراره

الصحة العالمية: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال "تسير على ما يرام" في غزة

الصحة العالمية: حملة التلقيح ضد شلل الأطفال "تسير على ما يرام" في غزة

بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)