طفلة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من كل الفئات قبل الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم... للتبرع، الإتصال على الرقم: 03951037

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