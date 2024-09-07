الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صحة غزة: 40939 فلسطينيًا إستشهدوا و94616 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-09-07 | 05:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
صحة غزة: 40939 فلسطينيًا إستشهدوا و94616 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
40939
فلسطينيًا
إستشهدوا
و94616
أصيبوا
الهجوم
العسكري
الإسرائيلي
القطاع
تشرين
الأول
التالي
كشف خيانتها... فدخلت المقهى وأطلقت عليه النار أمام الجميع في تركيا! (فيديو)
هل تريدون المحافظة على رائحة العطر؟ اعتمدوا هذه النصائح (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:21
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
آخر الأخبار
08:21
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
0
أخبار دولية
08:12
رئيس المخابرات البريطانية: إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل هنية
أخبار دولية
08:12
رئيس المخابرات البريطانية: إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل هنية
0
أخبار دولية
08:10
ستارمر في دبلن لترسيخ "حقبة جديدة" بين إيرلندا والمملكة المتحدة
أخبار دولية
08:10
ستارمر في دبلن لترسيخ "حقبة جديدة" بين إيرلندا والمملكة المتحدة
0
أخبار دولية
08:07
مدير المخابرات الأميركية: نعمل على مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
08:07
مدير المخابرات الأميركية: نعمل على مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:21
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
آخر الأخبار
08:21
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
0
أخبار دولية
08:12
رئيس المخابرات البريطانية: إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل هنية
أخبار دولية
08:12
رئيس المخابرات البريطانية: إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل هنية
0
أخبار دولية
08:07
مدير المخابرات الأميركية: نعمل على مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
08:07
مدير المخابرات الأميركية: نعمل على مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة
0
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
منوعات
08:03
امرأة متهمة بقتل طفليها بحجة أن "الله جعلها تقدم على ذلك"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-04
طفل الثلاثة أعوام فقد من أمام منزله... وشعبة المعلومات توقف مشتبها بهم
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-04
طفل الثلاثة أعوام فقد من أمام منزله... وشعبة المعلومات توقف مشتبها بهم
0
منوعات
2024-06-28
من أصغر أنواع الفيلة... إدراج فيل "بورنيو" في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض
منوعات
2024-06-28
من أصغر أنواع الفيلة... إدراج فيل "بورنيو" في قائمة الأنواع المهددة بالانقراض
0
منوعات
2024-09-04
هل تساءلتم يوماً عن سبب انتهاء الزيجات الحديثة بشكل مفاجئ؟... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
منوعات
2024-09-04
هل تساءلتم يوماً عن سبب انتهاء الزيجات الحديثة بشكل مفاجئ؟... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
0
رياضة
2024-07-31
"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)
رياضة
2024-07-31
"زوجتي"... كريستيانو رونالدو يثير التساؤلات: هل تزوج من جورجينا رودريغيز؟ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:33
ميلوني خلال لقائها زيلينسكي: ايطاليا لن تتراجع عن دعم أوكرانيا
أخبار دولية
06:33
ميلوني خلال لقائها زيلينسكي: ايطاليا لن تتراجع عن دعم أوكرانيا
0
أخبار لبنان
06:31
بو حبيب لـ"الجزيرة": إسرائيل نقلت لنا رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
06:31
بو حبيب لـ"الجزيرة": إسرائيل نقلت لنا رسالة عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف إطلاق النار في لبنان
0
أخبار لبنان
05:58
قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات
أخبار لبنان
05:58
قاووق: المقاومة ازدادت قوة وهي لا تؤخذ بالتهديدات والتهويلات
0
أخبار دولية
05:40
القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
أخبار دولية
05:40
القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الايرانية: استهداف 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط
0
أخبار دولية
00:33
البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي
أخبار دولية
00:33
البابا يحض بابوا غينيا الجديدة على "وقف دوامة" العنف القبلي
0
أخبار لبنان
16:40
باسيل: لم يتجرأ أحد على فتح ملف سلامة سوى التيار
أخبار لبنان
16:40
باسيل: لم يتجرأ أحد على فتح ملف سلامة سوى التيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في مواجهة جنوب افريقيا في الديفس كاب والعين على المجموعة الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أوروبا تحت الضغط…تصاعد إفلاس الشركات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بيت الدين تحتفل بمهرجانها السنويّ بصمت… ولوحات ترمز للصمود تتصدر جدار قصرها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:14
رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان
أخبار لبنان
03:14
رقمان موقتان للصليب الأحمر في بيروت وجبل لبنان
2
آخر الأخبار
17:00
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: مخاوف من أنّ تقديم مقترح ثان خلال أسابيع لن يؤدي إلّا إلى إحراج إدارة بايدن
آخر الأخبار
17:00
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: مخاوف من أنّ تقديم مقترح ثان خلال أسابيع لن يؤدي إلّا إلى إحراج إدارة بايدن
3
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أطفالٌ يفترشون الرصيف في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:26
أطفالٌ يفترشون الرصيف في طرابلس
4
اسرار
23:34
أسرار الصحف 07-09-2024
اسرار
23:34
أسرار الصحف 07-09-2024
5
منوعات
14:00
أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!
منوعات
14:00
أنقذت أحد الأشخاص وكادت أن تخسر حياتها... إليكم ما حصل مع ملكة جمال إنكلترا ذات الوزن الزائد!
6
صحة وتغذية
10:28
مكون في المنزل قد ينقذ أطفالكم من نزلات البرد... لا حاجة لشراء الأدوية اللازمة!
صحة وتغذية
10:28
مكون في المنزل قد ينقذ أطفالكم من نزلات البرد... لا حاجة لشراء الأدوية اللازمة!
7
أخبار لبنان
00:41
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 15 منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
00:41
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 15 منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
8
منوعات
13:40
أُجبرت على إبعاد ابنتها عنها... ما عثرت عليه هذه الأم في منزلها صدمها! (صورة)
منوعات
13:40
أُجبرت على إبعاد ابنتها عنها... ما عثرت عليه هذه الأم في منزلها صدمها! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More