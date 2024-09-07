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وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
آخر الأخبار
2024-09-07 | 14:03
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وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه
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