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مصادر طبية سورية: ١٤ قتيلًا و٤٠ جريحًا في الضربة الاسرائيلية قبيل منتصف الليل على مدينة مصياف

آخر الأخبار
2024-09-09 | 01:48
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مصادر طبية سورية: ١٤ قتيلًا و٤٠ جريحًا في الضربة الاسرائيلية قبيل منتصف الليل على مدينة مصياف
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مصادر طبية سورية: ١٤ قتيلًا و٤٠ جريحًا في الضربة الاسرائيلية قبيل منتصف الليل على مدينة مصياف

 
 
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