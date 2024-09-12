المقاومة الاسلامية: أدخلنا على جدول نيراننا مستعمرة روش هانيكرا وقصفناها لأول ‏مرة كما قصفنا مستعمرة متسوفا بصليات صاروخية ردًا على ‏‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الشهيدين المظلومين ‏في البياضة

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