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الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد المناطق الجنوبية

آخر الأخبار
2024-09-12 | 10:30
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الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد المناطق الجنوبية
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الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد المناطق الجنوبية

 
 
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