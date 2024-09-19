نصرالله بشأن الحديث عن نقل ثقل الجبهة الى شمال اسرائيل: من أهدافهم اعادة المستوطنين الى الشمال واقول: انت يا نتانياهو هل يمكنك تحقيقه؟ هذا التحدي ونحن قبلناه ولن تستطيعوا ان تعيدوا سكان الشمال الى مستعمرات الشمال وافعلوا ما شئتم

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