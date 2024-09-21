المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد عباس محمود صالح "أبو حوراء" مواليد عام 1978 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان

المقاومة الإسلامية: استهدفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا

المقاومة الإسلامية: استهدفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا

الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط صاروخ على طريق عام حاصبيا من دون أن ينفجر