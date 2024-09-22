الراعي: نأسف لأن لبنان نُقل من التعددية في الوحدة إلى التعددية في الأحادية وهذه لا تتوقف الا حين ينطلق الشعب في مسار مستقبلي جديد لخلق دورة تاريخية جديدة

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