غارات على وادي حامول

بعد تعرضها لوعكة صحية... إيمي سمير غانم تطل من داخل المستشفى (فيديو)

بعد تعرضها لوعكة صحية... إيمي سمير غانم تطل من داخل المستشفى (فيديو)

غارات استهدفت وادي فعرة في البقاع على بعد أكثر من 130 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية