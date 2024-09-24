وزير الاقتصاد: لدينا مخزون مواد غذائية تكفينا 3 إلى 4 أشهر وفي كافة القطاعات لا داعي للهلع الذي يخلق المشكلة وأتمنى أن لا يأخذ أحد أكثر من حاجته

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك