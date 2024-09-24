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o
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مصدران أمنيان في لبنان لرويترز: الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت إستهدفت قياديًا بحزب الله ومصيره لم يتضح بعد
آخر الأخبار
2024-09-24 | 08:08
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مصدران أمنيان في لبنان لرويترز: الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت إستهدفت قياديًا بحزب الله ومصيره لم يتضح بعد
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