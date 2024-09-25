الجيش الإسرائيلي: مقاتلات الجيش اعترضت مسيرة جنوبي بحيرة طبرية دخلت الأراضي الإسرائيلية من سوريا

استقرار بالأحوال الجوية لغاية مساء السبت...

استقرار بالأحوال الجوية لغاية مساء السبت...

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنها المرة الأولى التي يطلق فيها حزب الله صاروخًا نحو تل أبيب