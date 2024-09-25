رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ قصف منطقة النبطية في جنوب لبنان

غارات على الريحان والمحمودية واللويزة في منطقة جزين

غارات على الريحان والمحمودية واللويزة في منطقة جزين

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: الحرب دمرت مناطق عدة في لبنان ولا يمكن قبول الخسائر التي لحقت بالمدنيين