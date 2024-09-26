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o
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باربرا ليف للجزيرة: لا يوجد وقف لإطلاق النار الآن ونتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين وعبر قنوات مع حزب الله
آخر الأخبار
2024-09-26 | 12:30
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باربرا ليف للجزيرة: لا يوجد وقف لإطلاق النار الآن ونتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين وعبر قنوات مع حزب الله
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