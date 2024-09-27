البنتاغون: إسرائيل لم تبلغنا مسبقًا بعمليتها في بيروت ولم نكن ضالعين فيها وأوستن كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي بينما كانت إسرائيل تشن ضربتها على الضاحية الجنوبية

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