قاسم هاشم للـ LBCI: العدوان اليوم لم نشهده بالسابق لأن لديه مشروع متكامل والتنوع في لبنان تناقض عنصرية الكيان القائم عليها

"احتراما لأهل بلدي وللشهداء "... إليسا تؤجل حفلها في قبرص وتعتذر من جمهورها: أتمنى أن ترافقونا في الصلاة

"احتراما لأهل بلدي وللشهداء "... إليسا تؤجل حفلها في قبرص وتعتذر من جمهورها: أتمنى أن ترافقونا في الصلاة

قاسم هاشم للـ LBCI: هناك قرى لا تزال آمنة في قضاء حاصبيا نزح اليها العديد من الاهالي ونحن نعيش هناك العيش الواحد والبعض لم ينزح لتمسكهم بشبعا