ميقاتي: لا تقبل باستباحة الامن في الطرقات وسنأخذ الاجراء اللازم خصوصا من ناحية حماية الممتلكات الخاصة كما سيتم اتخاذ قرارات للتشد بحماية المستهلك

ميقاتي: نحن اليوم في وضع غير سهل ونتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية

ميقاتي: نحن اليوم في وضع غير سهل ونتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية

ميقاتي: نعمل على تسهيل دخول الهبات من دون جمارك وتحديد الوجهة التي ستصل اليها وهناك اجتماع مرتقب مع الهيئات المانحة في ما خص التمويل تحت اشراف الدولة اللبنانية واجتماع آخر في ما خص التمويل الداخلي لتسريع الأمور قانونياً