ميقاتي: نحن اليوم في وضع غير سهل ونتعاون سوياً لتمرير هذه المرحلة على الصعد الحياتية والديبلوماسية والامنية

ميقاتي: نلنوفّر الدماء ولنذهب الى تطبيق الاتفاق 1701 والجيش حاضر لهذا الموضوع وتبلغنا فقط بالنداء الاساسي من البيت الابيض لوقف اطلاق نار 21 يوماً لتوفير الوقت لتطبيق القرار 1701

ميقاتي: نلنوفّر الدماء ولنذهب الى تطبيق الاتفاق 1701 والجيش حاضر لهذا الموضوع وتبلغنا فقط بالنداء الاساسي من البيت الابيض لوقف اطلاق نار 21 يوماً لتوفير الوقت لتطبيق القرار 1701

ميقاتي: لا تقبل باستباحة الامن في الطرقات وسنأخذ الاجراء اللازم خصوصا من ناحية حماية الممتلكات الخاصة كما سيتم اتخاذ قرارات للتشد بحماية المستهلك