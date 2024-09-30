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o
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هيئة البث الإسرائيلية: حريق قرب كيبوتس ماروم نتيجة سقوط مسيرة وحريق آخر بالجليل الأعلى بسبب سقوط صاروخ
آخر الأخبار
2024-09-30 | 06:04
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هيئة البث الإسرائيلية: حريق قرب كيبوتس ماروم نتيجة سقوط مسيرة وحريق آخر بالجليل الأعلى بسبب سقوط صاروخ
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