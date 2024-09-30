عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين للـ LBCI: المقاومة لا تزال على نفس المسار والنهج ومن انقلب على وقف اطلاق النار هو نتانياهو وعلى اسرائيل ان توقف عدوانها على غزة

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