عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين للـ LBCI: لا يمكن ان تتخلى ايران عن لبنان او القضية الفلسطينية والعلاقة متينة نتيجة هذا الحلف وما يجري محاولة خبيثة من قبل الادوات الصهيونية والاميركية للتغطية على ما يقومون به

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