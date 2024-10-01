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المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا كما تجمع لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية

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2024-10-01 | 14:32
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المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا كما تجمع لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية
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المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا كما تجمع لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية

 
 
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