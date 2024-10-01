الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الساحر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا كما تجمع لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية
آخر الأخبار
2024-10-01 | 14:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لقوات العدو في مستعمرة البصة بصلية من صواريخ الكاتيوشا كما تجمع لقوات العدو في موقع المطلة بصلية صاروخية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية:
استهداف
لقوات
العدو
مستعمرة
البصة
بصلية
صواريخ
الكاتيوشا
لقوات
العدو
المطلة
بصلية
صاروخية
التالي
ريتا حايك: "صاروا عنا"
الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:13
55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
آخر الأخبار
17:13
55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
0
آخر الأخبار
17:03
هاريس: سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران
آخر الأخبار
17:03
هاريس: سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران
0
أخبار دولية
16:44
بايدن: الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها
أخبار دولية
16:44
بايدن: الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها
0
آخر الأخبار
16:43
القوات المسلحة الإيرانية: إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض "لهجوم قوي"
آخر الأخبار
16:43
القوات المسلحة الإيرانية: إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض "لهجوم قوي"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:13
55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
آخر الأخبار
17:13
55 شهيدا و 156 جريحا حصيلة غارات العدو يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان
0
آخر الأخبار
17:03
هاريس: سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران
آخر الأخبار
17:03
هاريس: سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران
0
أخبار دولية
16:44
بايدن: الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها
أخبار دولية
16:44
بايدن: الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها
0
آخر الأخبار
16:43
القوات المسلحة الإيرانية: إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض "لهجوم قوي"
آخر الأخبار
16:43
القوات المسلحة الإيرانية: إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض "لهجوم قوي"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:34
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران على أراضي إسرائيل قبل وقت قصير
خبر عاجل
12:34
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران على أراضي إسرائيل قبل وقت قصير
0
آخر الأخبار
16:43
القوات المسلحة الإيرانية: إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض "لهجوم قوي"
آخر الأخبار
16:43
القوات المسلحة الإيرانية: إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض "لهجوم قوي"
0
خبر عاجل
05:26
مخزومي: خيارنا ككتلة تجدد واضح وهو مد اليد لتضامن وطني حقيقي ومن هنا كانت زيارتنا لبري الذي نعتبر أن موقعه الدستوري والسياسي يسمح له بلعب دور أساسي في عملية الإنقاذ
خبر عاجل
05:26
مخزومي: خيارنا ككتلة تجدد واضح وهو مد اليد لتضامن وطني حقيقي ومن هنا كانت زيارتنا لبري الذي نعتبر أن موقعه الدستوري والسياسي يسمح له بلعب دور أساسي في عملية الإنقاذ
0
خبر عاجل
05:28
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم
خبر عاجل
05:28
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:11
أمهز للـLBCI: ما من موقف ايراني جامع حتى اللحظة يؤكد أن الرد انتهى
أخبار دولية
14:11
أمهز للـLBCI: ما من موقف ايراني جامع حتى اللحظة يؤكد أن الرد انتهى
0
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
0
أمن وقضاء
09:00
الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...
أمن وقضاء
09:00
الغارات الاسرائيلية تقطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...
0
أخبار لبنان
08:59
إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال
أخبار لبنان
08:59
إطلاق نداء عاجل للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحالية... ياسين للـLBCI: هذه آلية توزيع الاموال
0
أخبار لبنان
03:49
إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...
أخبار لبنان
03:49
إجتماعات متتالية في السرايا الحكومية...
0
أخبار لبنان
03:47
قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...
أخبار لبنان
03:47
قصف إسرائيليّ أدّى إلى قطع الطريق بين مرجعيون وحاصبيا...
0
أمن وقضاء
03:47
الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟
أمن وقضاء
03:47
الجانب الإسرائيلي أعلن أنه بدأ عملية برية... ماذا عن الجانب اللبناني؟
0
أخبار لبنان
18:02
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..
أخبار لبنان
18:02
سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات اسرائيلية..
0
أخبار لبنان
17:30
قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة
أخبار لبنان
17:30
قصف عنيف لبلدات جنوبية حدودية استعدادًا لتوغل بري اسرائيلي..اليكم الصورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:33
فيديو للجيش الاسرائيلي داخل أحد انفاق حزب الله
خبر عاجل
09:33
فيديو للجيش الاسرائيلي داخل أحد انفاق حزب الله
2
أخبار لبنان
02:27
الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني
أخبار لبنان
02:27
الجيش الاسرائيليّ إلى سكان لبنان: لعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني
3
خبر عاجل
05:28
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم
خبر عاجل
05:28
الجيش الإسرائيلي يدعو سكان هذه القرى الجنوبية للتوجه إلى شمال نهر الأولي: أنقذوا حياتكم
4
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
خبر عاجل
12:53
فيديو للهجوم الايراني على الاراضي الاسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ في سماء اسرائيل
5
خبر عاجل
12:10
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله
خبر عاجل
12:10
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا اليوم في غارة جوية في بيروت محمد جعفر قصير قائد الوحدة 4400 في حزب الله المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من ايران ووكلائها إلى حزب الله
6
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
خبر عاجل
23:54
شهداء بينهم نجل القيادي الفلسطيني منير المقدح وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية إستهدفت مخيم عين الحلوة فجرًا
7
خبر عاجل
03:53
أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)
خبر عاجل
03:53
أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)
8
خبر عاجل
17:42
مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
خبر عاجل
17:42
مصادر عسكرية لرويترز: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية بها قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More