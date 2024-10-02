ميقاتي: نأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة أولى لإلتقاء جميع القوى والمكونات الأساسية لنسيجنا الوطني في هذه المهمة والبناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الإتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس بري مع الكتل النيابية لإنجار الإستحقاق الرئاسي

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